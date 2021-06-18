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Драгоценности золото серебро

Двое граждан Армении попались в Грузии на контрабанде золота

© Sputnik / Alex Shlamov
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Темы:
Преступность в Грузии (1491)
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Sputnik Грузия
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Следствие установило, что задержанные через ТПП "Сарпи" сумели тайком провезти из Турции через границу больше полукилограмма золотых изделий

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Двое граждан Армении задержаны в Грузии за контрабанду большой партии золотых изделий из Турции, сообщает Следственная служба Минфина.

Следствие установило, что обвиняемые тайком ввезли незадекларированные драгоценные изделия из Турции в Грузию через ТПП "Сарпи".

Изъяты золотые изделия весом 508,66 грамма. Общая стоимость контрабандного товара превысила 56 253 лари (17,8 тысячи долларов).

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, совершенное группой лиц по предварительному сговору", что наказывается лишением свободы на срок от восьми до 11 лет. 

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Темы:
Преступность в Грузии (1491)
Теги:
Золото, Армения, ТПП "Сарпи", Грузия

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