Грузинские спасатели вытащили из моря двух человек

Сразу в двух местах - в Уреки и Кобулети - спасателям пришлось спасать двух человек, один из которых был подростком, которые, несмотря на штормовое предупреждение, зашли в море и не смогли самостоятельно выбраться на берег

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Грузинские спасатели спасли двух человек, в том числе несовершеннолетнего, на черноморском побережье, говорится в сообщении на сайте Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

В поселке Уреки (регион Гурия) спасатели заметили в море несовершеннолетнего, который не мог выбраться на берег и нуждался в помощи. На случай спасатели отреагировали моментально и вытащили подростка на берег.

Сегодня же в Центр управления общественной безопасности "112" поступило сообщение, что в Кобулети (Аджария) мужчина вошел в море, а сопровождающие лица не могут его найти. Они просили помощи спасателей.

Служба ЧС начала поисково-спасательные работы. Спасатели вошли в море на надувной лодке и нашли мужчину в 500 метрах от берега. Он был доставлен на сушу в целости и сохранности.

Как отмечено в сообщении, на Черноморском побережье Грузии шторм, он усиливается. Служба ЧС предупреждает граждан не входить в море.

На побережье подняты красные флажки - это значит, купаться запрещено.

Спасатели также напоминают, что оставлять малолетних детей без присмотра на побережье категорически запрещено.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.