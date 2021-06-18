Пропавшего в Польше грузина нашли мертвым

Семья погибшего предполагает, что его исчезновение было связано с отношениями с польской девушкой, из-за чего парню не раз угрожали

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Пропавшего в Варшаве 24-летнего грузина Дито Хелхелаури нашли мертвым в озере.

По словам очевидцев, молодой мужчина вошел в озеро и больше его никто не видел. Его тело спасатели нашли в воде.

Члены семьи искали Хелхелаури более недели. Он был выходцем из села Кондоли в Кахети. Последние четыре года молодой мужчина работал в столице Польше.

По информации телеканала Rustavi2, семья погибшего предполагает, что его исчезновение было связано с отношениями с польской девушкой, из-за чего ему не раз угрожали.

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