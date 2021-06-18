Упавшего в озеро на западе Грузии подростка нашли мертвым

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Подросток был вместе с одноклассниками на экскурсии на Шаорском озере, вместе со школьниками были родители и учителя
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Спасатели спустя несколько часов поисков обнаружили тело подростка, упавшего в воды Шаорского водохранилища в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.
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AP Photo / Czarek Sokolowski
По словам очевидцев, 14-летний мальчик делал фото, поскользнулся и упал в воду.
У Шаорского водохранилища он был вместе с одноклассниками на экскурсии. Там же находились родители и педагоги.
Тело погибшего доставлено в морг на экспертизу.
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