Мать и отчим наказывали семилетнего ребенка в Тбилиси жестокими пытками

За нечеловечские меры воспитания матери и отчиму ребенка грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Мать и отчима семилетнего ребенка задержали в Тбилиси за пытки с целью наказания, говорится в сообщении МВД Грузии.

По факту групповых пыток несовершеннолетнего задержали мать 1993 года рождения М. Д., и того же года рождения отчима А. С. В ходе расследования выяснилось, что отчим и его супруга пытали ребенка с целью наказания, причиняя ему сильную и продолжительную физическую боль.

Правоохранители в результате оперативно-розыскных и следственных действий арестовали М. Д. и А. С. в качестве обвиняемых. В рамках расследования назначаются соответствующие проверки и проводятся все соответствующие следственные и процессуальные действия.

В сообщении отмечается, что несовершеннолетний вместе со своим младшим братом был доставлен социальным работником в безопасное место.

Дело расследуется по факту групповых пыток несовершеннолетнего. Максимальное наказание за преступление составляет от 9 до 15 лет лишения свободы.

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