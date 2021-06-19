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Полицейская машина у здания МВД на улице Чавчавадзе в Батуми

Полиция Аджарии задержала ранее судимого за хранение наркотиков и оружия

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
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Теперь обвиняемый снова может вернуться в тюрьму – ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Полиция Аджарии изъяла большое количество наркотиков, незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов у ранее судимого мужчины, говорится на сайте МВД Грузии.

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© Sputnik / STRINGER
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В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделов детективов и участковых инспекторов Департамента полиции Аджарии МВД был задержан ранее судимый Г. Ш. 1966 года рождения.

При обыске в личной и временной квартире задержанного правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств 147 таблеток субоксина и 14 упаковок героина. В результате обыска во временной квартире также были обнаружены пистолет Токарева, револьвер системы Нагана и 18 патронов.

Задержанного обвиняют в незаконном приобретении и хранении большого количества наркотиков, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение.

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