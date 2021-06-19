Полиция Аджарии задержала ранее судимого за хранение наркотиков и оружия

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Полиция Аджарии изъяла большое количество наркотиков, незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов у ранее судимого мужчины, говорится на сайте МВД Грузии.
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделов детективов и участковых инспекторов Департамента полиции Аджарии МВД был задержан ранее судимый Г. Ш. 1966 года рождения.
При обыске в личной и временной квартире задержанного правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств 147 таблеток субоксина и 14 упаковок героина. В результате обыска во временной квартире также были обнаружены пистолет Токарева, револьвер системы Нагана и 18 патронов.
Задержанного обвиняют в незаконном приобретении и хранении большого количества наркотиков, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение.
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