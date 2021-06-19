Жгли, связывали и морили голодом: страшные подробности издевательств над ребенком в Грузии

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд передал в приемную семью шестилетнего мальчика, над которым издевались мать и отчим, и его младшего брата, сообщает Первый канал.
О задержании матери и отчима мальчиков сообщило утром в субботу МВД Грузии. По данным следствия, они издевались над старшим сыном и пытали его.
На суде адвокаты семьи пытались доказать невиновность родителей, но судья все равно принял решение о передаче детей на шесть месяцев в приемную семью.
Между тем адвокаты намерены обжаловать решение суда, утверждая, что родители невиновны и у следствия нет прямых доказательств.
МВД Грузии не рассказывает подробностей дела, однако грузинские СМИ от друзей семьи выяснили подробности.
Именно они обратились в полицию после того, как мать отправила им способ наказания своего сына. У ребенка были связаны руки и ноги, при этом на руках были сильные ожоги. Также выяснилось, что в качестве наказания его морили голодом несколько дней.
Между тем родителям грозит от 9 до 15 лет лишения свободы за пытки, совершенные группой лиц в отношении несовершеннолетнего. В воскресенье на суде прокуратура потребует помещения их в предварительное заключение до приговора суда.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.