Жгли, связывали и морили голодом: страшные подробности издевательств над ребенком в Грузии

Адвокаты обвиняемых намерены обжаловать решение суда о передаче детей в приемную семью, утверждая, что родители невиновны и у следствия нет прямых доказательств

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд передал в приемную семью шестилетнего мальчика, над которым издевались мать и отчим, и его младшего брата, сообщает Первый канал.

О задержании матери и отчима мальчиков сообщило утром в субботу МВД Грузии. По данным следствия, они издевались над старшим сыном и пытали его.

На суде адвокаты семьи пытались доказать невиновность родителей, но судья все равно принял решение о передаче детей на шесть месяцев в приемную семью.

Между тем адвокаты намерены обжаловать решение суда, утверждая, что родители невиновны и у следствия нет прямых доказательств.

МВД Грузии не рассказывает подробностей дела, однако грузинские СМИ от друзей семьи выяснили подробности.

Именно они обратились в полицию после того, как мать отправила им способ наказания своего сына. У ребенка были связаны руки и ноги, при этом на руках были сильные ожоги. Также выяснилось, что в качестве наказания его морили голодом несколько дней.

Между тем родителям грозит от 9 до 15 лет лишения свободы за пытки, совершенные группой лиц в отношении несовершеннолетнего. В воскресенье на суде прокуратура потребует помещения их в предварительное заключение до приговора суда.

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