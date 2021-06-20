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Патрульная полиция

Убийство на востоке Грузии - мужчина скончался по дороге в больницу

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1492)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210620/252073806/Ubiystvo-na-vostoke-Gruzii---muzhchina-skonchalsya-po-doroge-v-bolnitsu.html

Следствие ведется по статье УК Грузии "умышленное убийство", которая предусматривает наказание на срок от 7-15 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Молодой мужчина был убит в Болниси на востоке Грузии (регион Квемо Картли) из огнестрельного оружия, информацию подтверждают в МВД Грузии.

По предварительным данным, погибший получил ранение в спину. Он скончался по дороге в больницу.

Молоток судьи, архивное фото
© CC BY-SA 2.0 / verkeorg / 484563651
Обвиняемый в попытке убийства на востоке Грузии получил 17 лет тюрьмы

Мотивы преступления неизвестны.

Следствие ведется по статье УК Грузии "умышленное убийство". Преступление предусматривает наказание на срок от 7-15 лет тюрьмы.

Как сообщают местные СМИ, убитый работал в Болниси и жил на съемной квартире с еще несколькими знакомыми. Известно, что он уроженец города Дманиси (регион Квемо Картли).

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Темы:
Преступность в Грузии (1492)
Теги:
Убийство, МВД Грузии, Болниси, Грузия

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