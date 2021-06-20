Убийство на востоке Грузии - мужчина скончался по дороге в больницу

Следствие ведется по статье УК Грузии "умышленное убийство", которая предусматривает наказание на срок от 7-15 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Молодой мужчина был убит в Болниси на востоке Грузии (регион Квемо Картли) из огнестрельного оружия, информацию подтверждают в МВД Грузии.

По предварительным данным, погибший получил ранение в спину. Он скончался по дороге в больницу.

Мотивы преступления неизвестны.

Следствие ведется по статье УК Грузии "умышленное убийство". Преступление предусматривает наказание на срок от 7-15 лет тюрьмы.

Как сообщают местные СМИ, убитый работал в Болниси и жил на съемной квартире с еще несколькими знакомыми. Известно, что он уроженец города Дманиси (регион Квемо Картли).

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