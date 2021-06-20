Суд по делу о пытках над ребенком в Тбилиси проходит в закрытом режиме

За негуманные меры воспитания матери и отчиму ребенка грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Судебные заседания по делу о пытках над шестилетним ребенком проходят в закрытом режиме, такое решение принял Тбилисский городской суд.

В субботу МВД Грузии распространило информацию о пытках и издевательствах над шестилетним ребенком. В Тбилиси были задержаны мать и отчим несовершеннолетнего. Мальчик и его младший брат незамедлительно были переданы в приемную семью.

По данным обвинения, ребенка морили голодом, связывали, наносили ожоги.

В связи с тем, что дело касается несовершеннолетнего и его личные данные определенным образом могут быть раскрыты на судебном заседании, прокуратура подала ходатайство о закрытии слушания, которое было удовлетворено судом.

Решением судьи заседание полностью закрыто, за исключением объявления приговора.

В воскресенье на суде прокуратура потребует помещения их в предварительное заключение до приговора суда.

Родители шестилетнего ребенка (мать и отчим) находятся под следствием по обвинению в пытках подростка. По версии следствия, речь идет о периоде с 2019 по 2020 годы, в течение которого факт пыток повторялся несколько раз.

По словам адвоката задержанных Мухрана Гурцкая, в деле нет доказательств применения пыток, в деле есть лишь показания ребенка, которые, как утверждает юрист, были написаны за него. Что касается распространенных фото, юрист говорит, что это фото годичной давности и как ребенок получил повреждения, неизвестно.

Между тем матери и отчиму грозит от 9 до 15 лет лишения свободы за пытки, совершенные группой лиц в отношении несовершеннолетнего.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.