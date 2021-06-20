14:12 20 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7754
  • 100 RUB4.3879
  • USD3.1681
Поиск
Тбилисский городской суд

Суд по делу о пытках над ребенком в Тбилиси проходит в закрытом режиме

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблема семейного насилия в Грузии (69)
27 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/13/249494950.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210620/252075120/Sud-po-delu-o-pytkakh-nad-rebenkom-v-Tbilisi-prokhodit-v-zakrytom-rezhime.html

За негуманные меры воспитания матери и отчиму ребенка грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Судебные заседания по делу о пытках над шестилетним ребенком проходят в закрытом режиме, такое решение принял Тбилисский городской суд.

В субботу МВД Грузии распространило информацию о пытках и издевательствах над шестилетним ребенком. В Тбилиси были задержаны мать и отчим несовершеннолетнего. Мальчик и его младший брат незамедлительно были переданы в приемную семью.

Молоток судьи
© CC BY 2.0 / Blogtrepreneur / Legal Gavel & Closed Law Book
Бедность не порок: суд в Грузии вернул детей матери

По данным обвинения, ребенка морили голодом, связывали, наносили ожоги.

В связи с тем, что дело касается несовершеннолетнего и его личные данные определенным образом могут быть раскрыты на судебном заседании, прокуратура подала ходатайство о закрытии слушания, которое было удовлетворено судом.

Решением судьи заседание полностью закрыто, за исключением объявления приговора.

В воскресенье на суде прокуратура потребует помещения их в предварительное заключение до приговора суда.

Детский пансион в Ниноцминда
© Sputnik / STRINGER
ЮНИСЕФ: дети должны воспитываться в семейной среде

Родители шестилетнего ребенка (мать и отчим) находятся под следствием по обвинению в пытках подростка. По версии следствия, речь идет о периоде с 2019 по 2020 годы, в течение которого факт пыток повторялся несколько раз.

По словам адвоката задержанных Мухрана Гурцкая, в деле нет доказательств применения пыток, в деле есть лишь показания ребенка, которые, как утверждает юрист, были написаны за него. Что касается распространенных фото, юрист говорит, что это фото годичной давности и как ребенок получил повреждения, неизвестно.

Между тем матери и отчиму грозит от 9 до 15 лет лишения свободы за пытки, совершенные группой лиц в отношении несовершеннолетнего.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Проблема семейного насилия в Грузии (69)
Теги:
Тбилисский городской суд, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Девушки во время жары на улице в США
Аномальная жара в США: как спасаются жители страны – фото
В Тбилиси отметили Всемирный день беженцев: акция в Ботаническом саду - видео
В Тбилиси отметили Всемирный день беженцев: акция в Ботаническом саду – видео
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться