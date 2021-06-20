Обвиняемые в пытках ребенка останутся в тюрьме до приговора

За негуманные меры воспитания матери и отчиму ребенка грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал для родителей шестилетнего мальчика, обвиняемых в пытках над несовершеннолетним, заключение под стражу на время следствия в качестве меры пресечения.

Решение было оглашено на сегодняшнем заседании. По решению судьи, с сегодняшнего дня слушания по делу будут проходить в закрытом режиме.

Такое решение принято в связи с тем, что дело касается несовершеннолетнего и его личные данные определенным образом могут быть раскрыты на судебном заседании.

В субботу МВД Грузии распространило информацию о пытках и издевательствах над шестилетним ребенком. В Тбилиси были задержаны мать и отчим несовершеннолетнего. Мальчик и его младший брат незамедлительно были переданы в приемную семью.

По данным следствия, ребенка морили голодом, связывали, наносили ожоги.

По словам прокурора по делу Натии Нозадзе, существовала опасность того, что обвиняемые скроются или будут мешать ходу следствия.

По ее словам, доказательства подтверждают, что преступление совершили оба задержанных.

"Учитывая, что существует чрезвычайно высокий риск воспрепятствования представлению доказательств обоими обвиняемыми, а также сокрытия, Тбилисский городской суд полностью поддержал ходатайство обвинения и применил задержание к обоим", - сказала Нозадзе.

Что касается позиции защиты, то, по словам адвоката одного из подсудимых Мухрана Гурцкая, он будет обжаловать решение Тбилисского горсуда.

"Для задержания не было никаких правовых оснований. К сожалению, суд поддержал ходатайство обвинения. Мы подадим апелляцию в Апелляционный суд в установленный срок. Нет никаких доказательств того, что ребенок подвергался пыткам со стороны матери или отчима", - сказал Мухран Гурцкая.

Родители шестилетнего ребенка (мать и отчим) находятся под следствием по обвинению в пытках подростка. По версии следствия, речь идет о периоде с 2019 по 2020 годы, в течение которого факт пыток повторялся несколько раз.

Матери и отчиму грозит от 9 до 15 лет лишения свободы за пытки, совершенные группой лиц в отношении несовершеннолетнего.

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