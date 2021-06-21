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Пожарные спасатели на месте ЧП

Пожар на юге Грузии: сгорело здание со статусом культурного наследия

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2585)
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Над тушением пожара в деревянном доме в течение четырех часов работали пять пожарных бригад. Власти обещали выделить пострадавшим семьям временное жилье

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Двухэтажный дом сгорел в результате пожара в курортном поселке Абастумани (регион Самцхе-Джавахети), сообщает телеканал "Рустави 2".

Памятник Победе над фашизмом. Парк Ваке, Тбилиси
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По информации телеканала, зданию был присвоен статус культурного наследия. В результате ЧП никто не пострадал.

Огонь очень быстро распространился, так как здание было полностью деревянным. На месте работали пять пожарных бригад, которые пытались потушить огонь в течение четырех часов.

В доме жили семь семей. Пострадавшим семьям местные власти выделят временное жилье. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2585)

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