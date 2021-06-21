Начался отбор присяжных по громкому делу о бесчеловечном обращении с военнослужащими

Только один из двух подсудимых согласился на суд присяжных, второй обвиняемый вины не признает и надеется, что сможет доказать свою невиновность в общем суде

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд приступил к отбору присяжных по делу сотрудника Управления охраны объектов Министерства внутренних дел Грузии Дмитрия Девдариани, обвиняемого в превышении служебных полномочий, в унижающем достоинство и бесчеловечном обращении с военнослужащими на базе Яглуджа.

По делу о жестоком обращении с новобранцами проходят двое сотрудников МВД – Дмитрий Девдариани и Георгий Бичелашвили. На слушании 8 июня Девдариани согласился с предложением суда, чтобы его дело рассмотрели присяжные, а вот Бичелашвили отказался. Его дело выделено в отдельное производство.

Согласно УПК Грузии, суд присяжных состоит максимум из 12 человек.

Для принятия обвинительного вердикта необходимо три четверти голосов, в противном случае подсудимый должен быть признан невиновным, а при вынесении приговора по особо тяжким делам вердикт должен быть единогласным.

По словам адвоката Девдариани Давида Чикаидзе, его подсудимый пользуется правом молчания и не признает своей вины.

"Начинается отбор присяжных, в том числе составление вопросника, и судья примет решение. Дмитрий Девдариани пользуется правом молчания. Он обязательно даст показания в суде по известному ему факту. Конечно, он не может признать предъявленное ему обвинение, и мы постараемся доказать его невиновность", – сказал Чикаидзе журналистам.

Следствие установило, что начальники смены отдела боевой подготовки и переподготовки Департамента охраны объектов МВД применяли к солдатам-срочникам запрещенные законом методы наказания, ущемляли их достоинство и применяли к ним физическую силу.

В частности, в марте 2020 года один из задержанных начальников смены Дмитрий Девдариани заставлял военнослужащих в специальной экипировке, которая весит 10 кг, на коленях зубной щеткой драить пол в казарменных туалетах в течение двух часов.

Спустя два месяца, в мае 2020 года, он применил подобное издевательство к другому солдату, но заставил его чистить туалет одиннадцать часов.

Девдариани также проходит по эпизоду избиения военнослужащего в июле 2020-го.

Второй задержанный проходит по трем эпизодам бесчеловечного обращения с подчиненными.

По информации Госинспекции, преступления, совершенные задержанными, подтверждаются прямыми показаниями десятков свидетелей, компьютерной проверки мобильных телефонов обвиняемых, фото и видеоматериалами, полученными следствием, и запрошенными у МВД документами.

На судебном слушании в апреле стало известно, что в деле фигурировал еще один сотрудник Департамента охраны объектов, непосредственный начальник Бичелашвили и Девдариани, но выяснилось, что в конце марта он застрелился. Известно, что за восемь месяцев до самоубийства он был допрошен по делу.

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