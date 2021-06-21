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Тбилисский городской суд

Начался отбор присяжных по громкому делу о бесчеловечном обращении с военнослужащими

© Sputnik / Alex Shlamov
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Только один из двух подсудимых согласился на суд присяжных, второй обвиняемый вины не признает и надеется, что сможет доказать свою невиновность в общем суде

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд приступил к отбору присяжных по делу сотрудника Управления охраны объектов Министерства внутренних дел Грузии Дмитрия Девдариани, обвиняемого в превышении служебных полномочий, в унижающем достоинство и бесчеловечном обращении с военнослужащими на базе Яглуджа.

По делу о жестоком обращении с новобранцами проходят двое сотрудников МВД – Дмитрий Девдариани и Георгий Бичелашвили. На слушании 8 июня Девдариани согласился с предложением суда, чтобы его дело рассмотрели присяжные, а вот Бичелашвили отказался. Его дело выделено в отдельное производство.

Тбилисский городской суд
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Один из двух обвиняемых сотрудников МВД Грузии согласился на суд присяжных

Согласно УПК Грузии, суд присяжных состоит максимум из 12 человек.

Для принятия обвинительного вердикта необходимо три четверти голосов, в противном случае подсудимый должен быть признан невиновным, а при вынесении приговора по особо тяжким делам вердикт должен быть единогласным.

По словам адвоката Девдариани Давида Чикаидзе, его подсудимый пользуется правом молчания и не признает своей вины.

"Начинается отбор присяжных, в том числе составление вопросника, и судья примет решение. Дмитрий Девдариани пользуется правом молчания. Он обязательно даст показания в суде по известному ему факту. Конечно, он не может признать предъявленное ему обвинение, и мы постараемся доказать его невиновность", – сказал Чикаидзе журналистам.

Следствие установило, что начальники смены отдела боевой подготовки и переподготовки Департамента охраны объектов МВД применяли к солдатам-срочникам запрещенные законом методы наказания, ущемляли их достоинство и применяли к ним физическую силу.

Полицейская лента на месте ЧП
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Издевательства над новобранцами в Грузии: один из фигурантов дела покончил с собой

В частности, в марте 2020 года один из задержанных начальников смены Дмитрий Девдариани заставлял военнослужащих в специальной экипировке, которая весит 10 кг, на коленях зубной щеткой драить пол в казарменных туалетах в течение двух часов.

Спустя два месяца, в мае 2020 года, он применил подобное издевательство к другому солдату, но заставил его чистить туалет одиннадцать часов.

Девдариани также проходит по эпизоду избиения военнослужащего в июле 2020-го.

Второй задержанный проходит по трем эпизодам бесчеловечного обращения с подчиненными.

По информации Госинспекции, преступления, совершенные задержанными, подтверждаются прямыми показаниями десятков свидетелей, компьютерной проверки мобильных телефонов обвиняемых, фото и видеоматериалами, полученными следствием, и запрошенными у МВД документами.

На судебном слушании в апреле стало известно, что в деле фигурировал еще один сотрудник Департамента охраны объектов, непосредственный начальник Бичелашвили и Девдариани, но выяснилось, что в конце марта он застрелился. Известно, что за восемь месяцев до самоубийства он был допрошен по делу. 

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Теги:
МВД Грузии, Суд, Грузия

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