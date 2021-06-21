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Молодая девушка скончалась на западе Грузии после родов – что стало причиной?

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2587)
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В клинике "Бомонд" утверждают, что роженица к ним поступила уже в тяжелом состоянии, ей было сделано кесарево сечение – ребенка удалось спасти, мать нет

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Причиной смерти после родов 21-летней девушки стали сопутствующие заболевания, заявляет администрация клиники "Бомонд" в Кутаиси.

Представители клиники категорически опровергают распространившуюся в соцсети информацию о том, что девушка якобы скончалась в следствии родов.

Роды. Врачи проверяют младенца
© photo: Sputnik / Ygor Zarembo
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"С полной ответственностью заявляем, что данная информация не соответствует действительности. Пациентку 20 июня в клинику доставил супруг в тяжелом состоянии. Ей сделали срочное кесарево сечение. Новорожденный помещен в отделение интенсивной терапии. Несмотря на все возможные мероприятия, из-за сопутствующих заболеваний роженицу спасти не удалось", – заявляют в клинике.

По факту начато следствие. 

Представители клиники призывают общество и всех заинтересованных лиц дождаться результатов следствия, чтобы были установлены объективные обстоятельства дела.

Клиника "Бомонд" приносит соболезнования семье и родным девушки. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2587)
Теги:
смерть, Роженица, Кутаиси, Грузия

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