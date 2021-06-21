Иностранца спасли в горах Грузии

Спасательную операцию пришлось проводить на высоте 4,5 тысячи метров над уровнем моря, добраться туда спасатели смогли только на вертолете

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузинские спасатели пришли на помощь иностранцу, сломавшему ногу во время восхождения на ледник в Казбеги (регион Мцхета-Мтианети), сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

В Центр управления общественной безопасности "112" поступило сообщение, что молодой мужчина находится на высоте 4,5 тысячи метров над уровнем моря, у него сломана нога, передвигаться не может и ему нужна помощь.

Из-за сложного рельефа спасатели не смогли самостоятельно добраться на место и им на помощь из Тбилиси вылетел самолет пограничной полиции.

На данный момент спасатели уже доставили иностранца в Тбилиси. Его жизнь и здоровье вне опасности.

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