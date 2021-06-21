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Операция по спасению иностранца на леднике Казбеги

Иностранца спасли в горах Грузии

photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2587)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210621/252081961/Inostrantsa-spasli-v-gorakh-Gruzii.html

Спасательную операцию пришлось проводить на высоте 4,5 тысячи метров над уровнем моря, добраться туда спасатели смогли только на вертолете

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузинские спасатели пришли на помощь иностранцу, сломавшему ногу во время восхождения на ледник в Казбеги (регион Мцхета-Мтианети), сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Курортный поселок Абастумани в Адигенском районе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В Центр управления общественной безопасности "112" поступило сообщение, что молодой мужчина находится на высоте 4,5 тысячи метров над уровнем моря, у него сломана нога, передвигаться не может и ему нужна помощь.

Из-за сложного рельефа спасатели не смогли самостоятельно добраться на место и им на помощь из Тбилиси вылетел самолет пограничной полиции.

На данный момент спасатели уже доставили иностранца в Тбилиси. Его жизнь и здоровье вне опасности. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2587)
Теги:
горы, Спасатели, казбеги, Грузия

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