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Патрульная полиция

Убийство на востоке Грузии – полиция задержала одного из подозреваемых

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1493)
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Следствию предстоит установить степень причастности задержанного к убийству, пока же ему предъявлено обвинение в незаконном ношении оружия

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. По подозрению в причастности к убийству в Болниси (Квемо Картли) задержан 30-летний мужчина, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Задержанный обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Преступление предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Убийство на востоке Грузии - мужчина скончался по дороге в больницу

Следствие установило, что во время убийства, которое произошло в субботу, 19 июня, в Болниси, на месте происшествия присутствовал и задержанный И. Ч. При себе он имел огнестрельное оружие, которое позже изъяла полиция.

В настоящее время ведутся следственные действия по выявлению и задержанию других фигурантов дела.

МВД возбудило уголовно дело по двум статьям – "умышленное убийство" и "незаконное приобретение, хранение и ношение оружия".

Как сообщают местные СМИ, убитый работал в Болниси и жил на съемной квартире с еще несколькими знакомыми. Известно, что он уроженец города Дманиси (регион Квемо Картли). Он получил тяжелое огнестрельное ранение в спину и скончался по дороге в больницу. 

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Темы:
Преступность в Грузии (1493)
Теги:
Убийство, Болниси, Грузия

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