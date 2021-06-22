В Батуми задержан обвиняемый в незаконной отправке граждан Грузии за границу

Следствие располагает сведениями, что у всех отправленных за границу обвиняемых людей, поддельные паспорта. Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. За незаконную отправку граждан Грузии за границу задержан 40-летний мужчина в Батуми, сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, задержанный обвиняется в организации и содействии незаконному пребыванию граждан Грузии в иностранном государстве по поддельным документам с целью получения материальной выгоды.

Мужчине грозит от трех до шести лет лишения свободы.

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