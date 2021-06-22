"Били и заставляли признаться в убийстве" – что рассказывает задержанный в Греции грузин?

Гражданин Грузии, с которого сняли подозрение в убийстве, рассказал, как с ним работали греческие следователи, добиваясь признательных показаний

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Грузин, задержанный в Греции по подозрению в убийстве молодой женщины и оказавшийся невиновным, рассказал в эфире телекомпании Imedi, как из него выбивали признание в убийстве.

36-летний Георгий Хардзеишвили на данный момент находится в одной из тюрем Греции. С него снято обвинение в убийстве молодой женщины, поскольку в преступлении признался ее муж. Пилот гражданской авиации Баби Анагностопулос спустя месяц признался, что это он убил жену и, чтобы отвести от себя подозрения, рассказал полицейским о якобы совершенном этническим грузином ограблении. На него же он "повесил" и убийство жены.

Гражданин Грузии был задержан при попытке покинуть страну. По его словам, от него требовали признать вину, а после того, как он отказался это делать, его начали методично избивать.

"Четыре дня и ночи я был привязан. Они меня били, чтобы я признался, а я вообще не знал, что происходит. Когда уставал один, бить начинал другой. Их было много. У меня было сотрясение мозга. Не было никаких вопросов. Когда они привезли меня в Афины, прямо начали бить. Били серьезно. И просто говорили: "Скажи, как убил, как зашел, как оттуда вышел?" Других вопросов не было", – рассказывает Хардзеишвили.

На данный момент, Хардзеишвили проходит консультации с адвокатом. Он остается в тюрьме из-за того, что его обвиняют в грабежах. Хардзеишвили утверждает, что и к этим преступлениям не имеет никакого отношения.

"Я никогда не имел дело с грабежами. ДНК обнаружили на каком-то инструменте, но у меня украли машину до этого, и они видели тот инструмент, который был у меня в машине", – отмечает Хардзеишвили.

Посольство Грузии в Греции несколько раз призвало местные СМИ воздержаться от обострения ситуации и дождаться завершения следствия.

"Посольство Грузии в Греции незамедлительно отреагировало на произошедший факт. Оно находилось в постоянном контакте с местными правоохранительными органами. Посольство имело коммуникацию с местными СМИ, чтобы они до завершения следствия воздержались от обострения ситуации", – отмечают в дипломатическом представительстве Грузии в Греции.

Несколько дней назад полиция Греции предъявила обвинения мужу молодой женщины – Бабису Анагностопулосу. После восьмичасового допроса он признался, что убил свою 20-летнюю жену Керолайн Крауч, когда она пригрозила бросить его и забрать их 11-месячного ребенка. Полиция располагала достаточными уликами и свидетельствами вины Анагностопулос, поэтому ему ничего не оставалось, как признаться.

Данные полицейские получили с помощью анализа записей камер видеонаблюдения, мобильных телефонов пары, биометрических часов убитой женщины, которые показали реальное время смерти – они не совпадала с показаниями самого Анагностопулоса. Шагомер в мобильном телефоне Анагностопулоса показал, что в то время, когда, по его утверждению, был связан грабителями, он передвигался. Карта памяти в камере видеонаблюдения была удалена в 01:20 ночи, а грабители якобы проникли в их дом к четырем часам.

32-летний пилот признался, что обманул правоохранителей, когда сказал, что к ним в дом с целью грабежа ворвались три человека, которые искали деньги и драгоценности, избили жену и задушили, а его привязали к креслу. Пилот признался, что сначала убил жену, а затем инсценировал сцену ограбления, чтобы ребенок не остался без обоих родителей.

Убийство произошло в одном из районов Афин 11 мая.

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