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Руки в наручниках. Задержание преступника

Фальшивые документы и "откаты": в Грузии задержали группу мошенников

© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Темы:
Преступность в Грузии (1496)
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По обвинению в фальсификации документов о трудоустройстве в Грузии задержаны трое человек

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства службы госбезопасности Грузии задержали трех человек по факту группового мошенничества в крупном размере, сообщает ведомство.

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По данным следствия, в период пандемии коронавируса обвиняемые изготавливали поддельные документы, свидетельствующие о трудоустройстве граждан у индивидуального предпринимателя в январе-феврале 2020 года. Это делалось для того, чтобы они обманным путем могли получить социальную помощь в размере 200 лари (более 63 долларов), установленную правительством Грузии. Изготовители документов получали так называемые "откаты" - 100 лари из полученных 200.

Персональные данные указанных лиц были переданы в Службу доходов Министерства финансов Грузии. Таким образом они незаконно присвоили 10 200 лари (более 3,2 тысячи долларов).

"Следствие выявило всех причастных к схеме мошенничества, и в отношении них проводятся соответствующие следственные и процессуальные действия", - сказано в сообщении СГБ.

Расследование ведет Антикоррупционное агентство СГБ.

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Согласно антикризисному экономическому плану правительства Грузии, право на компенсацию имели лица, проработавшие с января 2020 года по ноябрь 2020 года в течение любых двух или более месяцев и получавшие зарплату в течение этого периода и не получавшие зарплату в течение одного или нескольких месяцев с декабря 2020 года по февраль 2021 года. Сотрудник, нанятый во время распространения коронавируса, находящийся в отпуске по беременности, родам и уходу за ребенком, а также усыновлению новорожденного, имел право на компенсацию в 200 лари в течение 6 месяцев.

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Темы:
Преступность в Грузии (1496)

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