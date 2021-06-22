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Тушение лесных пожаров в Гори

Спасатели принимают меры по недопущению пожаров в Кахети

photo: courtesy of Emergency Departament 112
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2589)
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Практика прошлых лет показывает, что на площадях, где уже убраны зерновые, пожары в основном искусственно вызваны самими землевладельцами

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями мобилизует силы в регионе Кахети из-за повышенного риска лесных и полевых пожаров.

Как сообщают в ведомстве, бригады пожарных патрулируют села, чтобы предотвратить возможное распространение пожаров на сельскохозяйственных угодьях, а в случае возникновения - своевременно их ликвидировать.

Пожарные спасатели на месте ЧП
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Спасатели призывает местных жителей быть более осторожными и ответственными во время сбора урожая, чтобы избежать риска пожаров.

Накануне в Кахети, на полях близ Ширак, сгорел неубранный урожай пшеницы и ячменя на нескольких гектарах.

Практика прошлых лет показывает, что на сотнях гектаров сельскохозяйственных угодий, где уже убраны пшеница и ячмень, пожары в основном искусственно вызваны самими землевладельцами, которые затем скрывают это от правоохранительных органов, чтобы избежать штрафов.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2589)
Теги:
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, Пожар, Грузия

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