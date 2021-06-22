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Просроченные лекарства нашли на предприятии в Грузии

© CC BY-SA 2.0 / Global Panorama / Pills dropping
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Темы:
Здравоохранение в Грузии (427)
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Предприятие не представило сертификат качества, выданный аккредитованной лабораторией, на часть фармацевтической продукции

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Семь наименований просроченных медикаментов найдено у одного из фармацевтических предприятий, говорится в сообщении Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии.

По данным агентства, всего было конфисковано 99 239 упаковок.

Работа лаборатории, архивное фото
© photo: Sputnik / Evgeny Epachintsev
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В ходе проверки выяснилось, что предприятие не представило сертификат качества, выданный аккредитованной лабораторией на часть фармацевтической продукции.

Кроме того, компания с нарушением правил реализовывала фармацевтический продукт, относящийся к первой группе лекарственных средств, которые отпускаются строго по рецепту в конкретной дозировке.

Препараты, не прошедшие проверку, были конфискованы.

Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности направило соответствующий протокол с требованием о конфискации изъятого фармацевтического продукта в суд.

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Темы:
Здравоохранение в Грузии (427)
Теги:
Департамент фармацевтической деятельности Минздрава Грузии, Грузия

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