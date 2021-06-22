Просроченные лекарства нашли на предприятии в Грузии

Предприятие не представило сертификат качества, выданный аккредитованной лабораторией, на часть фармацевтической продукции

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Семь наименований просроченных медикаментов найдено у одного из фармацевтических предприятий, говорится в сообщении Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии.

По данным агентства, всего было конфисковано 99 239 упаковок.

В ходе проверки выяснилось, что предприятие не представило сертификат качества, выданный аккредитованной лабораторией на часть фармацевтической продукции.

Кроме того, компания с нарушением правил реализовывала фармацевтический продукт, относящийся к первой группе лекарственных средств, которые отпускаются строго по рецепту в конкретной дозировке.

Препараты, не прошедшие проверку, были конфискованы.

Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности направило соответствующий протокол с требованием о конфискации изъятого фармацевтического продукта в суд.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале