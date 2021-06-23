18:01 23 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7545
  • 100 RUB4.3140
  • USD3.1566
Поиск
Снайпер. Спецоперация в Зугдиди по освобождению заложников, захваченных в филиале Банка Грузии

Обязательно поймаем - глава МВД Грузии об обвиняемом в терроризме Бадри Эсебуа

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1497)
19210
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1a/249805101.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210623/252105951/Obyazatelno-poymaem---glava-MVD-Gruzii-ob-obvinyaemom-v-terrorizme-Badri-Esebua.html

Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури уверен, что рано или поздно обвиняемый в терроризме Эсебуа будет задержан и предан суду

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Обвиняемый в нападении на филиал "Банка Грузии" в Зугдиди (Самегрело, Западная Грузия) Бадри Эсебуа не покидал страну и находится в Грузии, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

Отвечая на вопрос журналистов, почему Эсебуа до сих пор не пойман, Гомелаури сказал, что больше всего в его задержании заинтересовано МВД, более того, это "дело чести" для его ведомства.

Спецоперация в столице Грузии. Вооруженное нападение на Банк Грузии 16 апреля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Нападение на "Банк Грузии" в Тбилиси: МВД назвало точное число заложников

"Больше всего в задержании этого человека заинтересовано МВД. Я не знаю, почему люди думают, что мы не хотим этого или поощряем, прячем. Мы работаем над этим. По нашим сведениям, он в Грузии, из страны не выезжал", – сказал Вахтанг Гомелаури.

По словам министра, может быть не завтра и не после завтра, но Эсебуа обязательно задержат.

Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди Бадри Эсебуа совершил 21 октября 2020 года. Он требовал за заложников 500 тысяч долларов. Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день, в итоге террорист получил требуемую сумму и освободил 43 заложника, а сам скрылся. МВД квалифицировало нападение на банк в Зугдиди как террористический акт. Поиски Эсебуа продолжаются по сей день.

Полиция также задержала младшего брата разыскиваемого – Бидзину Эсебуа. Ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Его задержали 12 декабря с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа. Но и эта операция закончилась ничем. Выйти на след Эсебуа-старшего полиции не удается. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Преступность в Грузии (1497)
Теги:
Вахтанг Гомелаури, преступность, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Туристический сезон на Черном море в Аджарии - шоу воздушных змеев
Новый сезон отдыха на Черном море – как туристы развлекаются в Батуми
Каноэ как образ жизни: в Батуми за весла посадили лиц с ОВЗ - видео
Каноэ как образ жизни: в Батуми за весла посадили лиц с ОВЗ - видео
Численность населения в странах бывшего СССР
Численность населения в странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться