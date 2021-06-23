Обязательно поймаем - глава МВД Грузии об обвиняемом в терроризме Бадри Эсебуа

Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури уверен, что рано или поздно обвиняемый в терроризме Эсебуа будет задержан и предан суду

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Обвиняемый в нападении на филиал "Банка Грузии" в Зугдиди (Самегрело, Западная Грузия) Бадри Эсебуа не покидал страну и находится в Грузии, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

Отвечая на вопрос журналистов, почему Эсебуа до сих пор не пойман, Гомелаури сказал, что больше всего в его задержании заинтересовано МВД, более того, это "дело чести" для его ведомства.

"Больше всего в задержании этого человека заинтересовано МВД. Я не знаю, почему люди думают, что мы не хотим этого или поощряем, прячем. Мы работаем над этим. По нашим сведениям, он в Грузии, из страны не выезжал", – сказал Вахтанг Гомелаури.

По словам министра, может быть не завтра и не после завтра, но Эсебуа обязательно задержат.

Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди Бадри Эсебуа совершил 21 октября 2020 года. Он требовал за заложников 500 тысяч долларов. Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день, в итоге террорист получил требуемую сумму и освободил 43 заложника, а сам скрылся. МВД квалифицировало нападение на банк в Зугдиди как террористический акт. Поиски Эсебуа продолжаются по сей день.

Полиция также задержала младшего брата разыскиваемого – Бидзину Эсебуа. Ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Его задержали 12 декабря с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа. Но и эта операция закончилась ничем. Выйти на след Эсебуа-старшего полиции не удается.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.