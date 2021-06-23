Солист ансамбля "Картули хмеби" погиб в результате несчастного случая

Трагический случай произошел в высокогорном грузинском регионе Рача-Лечхуми, куда артист поехал хоронить мать

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. В Грузии в результате несчастного случая скончался солист известного вокального ансамбля "Картули хмеби" ("Грузинские голоса) Зураб Бакурадзе, об этом сообщает телеканал "Рустави 2".

По информации телекомпании, трагический случай произошел в Рача 23 июня, куда певец несколько дней назад отправился на похороны матери.

Это случилось в селе Шкмери. По данным мэрии города Они, в деревне была повреждена дорога, и шедший пешком по этому пути Зураб Бакурадзе упал в ущелье. Артиста не удалось спасти из-за тяжелых травм.

В пресс-службе муниципалитета Они отметили, что в опасном месте, где передвигался певец, даже не было дороги для транспорта.

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