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ზურა ბაკურაძე

Солист ансамбля "Картули хмеби" погиб в результате несчастного случая

Photo: Zura Bakuradze / FB
Происшествия
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2403)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210623/252107021/Solist-ansamblya-Kartuli-khmebi-pogib-v-rezultate-neschastnogo-sluchaya.html

Трагический случай произошел в высокогорном грузинском регионе Рача-Лечхуми, куда артист поехал хоронить мать

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. В Грузии в результате несчастного случая скончался солист известного вокального ансамбля "Картули хмеби" ("Грузинские голоса) Зураб Бакурадзе, об этом сообщает телеканал "Рустави 2".

По информации телекомпании, трагический случай произошел в Рача 23 июня, куда певец несколько дней назад отправился на похороны матери. 

Опубликовано Zura Bakuradze Понедельник, 3 августа 2020 г.

Это случилось в селе Шкмери. По данным мэрии города Они, в деревне была повреждена дорога, и шедший пешком по этому пути Зураб Бакурадзе упал в ущелье. Артиста не удалось спасти из-за тяжелых травм.

В пресс-службе муниципалитета Они отметили, что в опасном месте, где передвигался певец, даже не было дороги для транспорта.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2403)

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