Педофила в Грузии приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд признал виновным мужчину в развращении девятилетнего ребенка, приняв во внимание все доказательства преступления, представленные прокуратурой

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Суд признал виновным обвиняемого в совершении развратных действий по отношению несовершеннолетней и приговорил его к 15 годам лишения свободы, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.

Результаты следствия, представленные на суде, показали, что с 17 сентября 2020 года по 9 октября включительно, обвиняемый применял к 9-летней девочке развратные действия.

Полиция задержала педофила 12 октября 2020 года и предъявила ему обвинение по статьям - "развратные деяния, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцатилетнего возраста", и "иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцати лет", что предусматривает наказание от 15 до 20 лет лишения свободы.

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