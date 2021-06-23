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Судебный молоток

Педофила в Грузии приговорили к 15 годам тюрьмы

© photo: Sputnik / Andrey Starostin
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Темы:
Преступность в Грузии (1498)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210623/252108734/Pedofila-v-Gruzii-prigovorili-k-15-godam-tyurmy.html

Суд признал виновным мужчину в развращении девятилетнего ребенка, приняв во внимание все доказательства преступления, представленные прокуратурой

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Суд признал виновным обвиняемого в совершении развратных действий по отношению несовершеннолетней и приговорил его к 15 годам лишения свободы, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.

Результаты следствия, представленные на суде, показали, что с 17 сентября 2020 года по 9 октября включительно, обвиняемый применял к 9-летней девочке развратные действия.

Полицейский застегивает наручники
Pixabay /Inactive account – ID 4711018
На востоке Грузии задержан подозреваемый в педофилии

Полиция задержала педофила 12 октября 2020 года и предъявила ему обвинение по статьям - "развратные деяния, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцатилетнего возраста", и "иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцати лет", что предусматривает наказание от 15 до 20 лет лишения свободы. 

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Темы:
Преступность в Грузии (1498)
Теги:
Прокуратура, Суд, Грузия

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