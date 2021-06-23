На западе Грузии ребенок утонул в цистерне с водой

Родные вытащили упавшего в воду ребенка и доставили на скорой в клинику, однако спасти его не удалось

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Несчастный случай произошел в районе Хоби (регион Самегрело – Земо Сванети): двухлетний ребенок утонул в баке с водой в своем дворе, сообщает телеканал Rustavi 2.

По данным телеканала, ребенок играл во дворе, уронил игрушку в бак с водой и, когда пытался ее достать, упал в воду.

Родные вытащили ребенка и доставили на скорой в клинику, однако спасти его не удалось.

Точную причину смерти установит экспертиза.