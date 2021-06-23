На западе Грузии ребенок утонул в цистерне с водой

Происшествия 21:50 23.06.2021 (обновлено 21:53 23.06.2021) Получить короткую ссылку 203 1 1
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/14/251226094.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210623/252110157/Na-zapade-Gruzii-rebenok-utonul-v-tsisterne-s-vodoy.html
Родные вытащили упавшего в воду ребенка и доставили на скорой в клинику, однако спасти его не удалось
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Несчастный случай произошел в районе Хоби (регион Самегрело – Земо Сванети): двухлетний ребенок утонул в баке с водой в своем дворе, сообщает телеканал Rustavi 2.
По данным телеканала, ребенок играл во дворе, уронил игрушку в бак с водой и, когда пытался ее достать, упал в воду.
Родные вытащили ребенка и доставили на скорой в клинику, однако спасти его не удалось.
Точную причину смерти установит экспертиза.