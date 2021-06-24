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Пожарные машины 112

На территории онкологической больницы в Тбилиси загорелась трава

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2590)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210624/252116121/Na-territorii-onkologicheskoy-bolnitsy-v-Tbilisi-zagorelas-trava.html

Пожарные справились с огнем на озере Лиси быстро, не дав ему распространиться дальше и подобраться к кустарнику

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Пожар на территории Научно-исследовательского центра онкологии им. Мардалеишвили на озере Лиси в Тбилиси потешен, заявили Sputnik в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

"Ничего серьезного. Пожар ликвидирован. По предварительной информации, горела сухая трава", - сказали в пресс-службе.

Ранее грузинские СМИ сообщили о сильном пожаре на территории больницы и мобилизации нескольких бригад пожарных. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2590)
Теги:
больница, Пожар, Грузия

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