Трагедия на востоке Грузии - в озере утонули двое подростков

Происшествия
Получить короткую ссылку
28 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/18/252118624.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210624/252118633/Tragediya-na-vostoke-Gruzii---v-ozere-utonuli-dvoe-podrostkov.html
Несчастный случай произошел на искусственном озере в Гардабани. Поиски подростков велись спасателями и водолазами несколько часов
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Тела двух подростков нашли спасатели в искусственном озере в Гардабани (регион Квемо Картли) после нескольких часов поисков.
По данным местного телеканала TV4, двое подростков 16-17 лет пришли на озеро купаться и не выбрались обратно. На место были вызваны спасатели и водолазы. Тела искали несколько часов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.