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Трагедия на востоке Грузии - в озере утонули двое подростков

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2591)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210624/252118633/Tragediya-na-vostoke-Gruzii---v-ozere-utonuli-dvoe-podrostkov.html

Несчастный случай произошел на искусственном озере в Гардабани. Поиски подростков велись спасателями и водолазами несколько часов

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Тела двух подростков нашли спасатели в искусственном озере в Гардабани (регион Квемо Картли) после нескольких часов поисков.

По данным местного телеканала TV4, двое подростков 16-17 лет пришли на озеро купаться и не выбрались обратно. На место были вызваны спасатели и водолазы. Тела искали несколько часов.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2591)
Теги:
Гардабани, происшествия, Грузия

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