Трагедия на востоке Грузии - в озере утонули двое подростков

Несчастный случай произошел на искусственном озере в Гардабани. Поиски подростков велись спасателями и водолазами несколько часов

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Тела двух подростков нашли спасатели в искусственном озере в Гардабани (регион Квемо Картли) после нескольких часов поисков.

По данным местного телеканала TV4, двое подростков 16-17 лет пришли на озеро купаться и не выбрались обратно. На место были вызваны спасатели и водолазы. Тела искали несколько часов.

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