Полицейского избили на востоке Грузии

Расследование ведется по статье "нападение на полицейского при исполнении служебных обязанностей", что карается тюремным заключением сроком до 11 лет

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Сотрудник полиции был избит в городе Гори (регион Шида Картли) во время исполнения своих обязанностей.

По информации Первого канала, напавший на полицейского уже задержан, а пострадавшего доставили в клинику.

Расследование ведется по статье "нападение на полицейского при исполнении служебных обязанностей", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 11 лет.

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