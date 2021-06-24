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Патрульная полиция

Полицейского избили на востоке Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2592)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210624/252119777/Politseyskogo-izbili-na-vostoke-Gruzii.html

Расследование ведется по статье "нападение на полицейского при исполнении служебных обязанностей", что карается тюремным заключением сроком до 11 лет

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Сотрудник полиции был избит в городе Гори (регион Шида Картли) во время исполнения своих обязанностей.

По информации Первого канала, напавший на полицейского уже задержан, а пострадавшего доставили в клинику.

Расследование ведется по статье "нападение на полицейского при исполнении служебных обязанностей", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 11 лет.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2592)
Теги:
МВД Грузии, полиция, Грузия

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