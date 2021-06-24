Полицейского избили на востоке Грузии

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Расследование ведется по статье "нападение на полицейского при исполнении служебных обязанностей", что карается тюремным заключением сроком до 11 лет
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Сотрудник полиции был избит в городе Гори (регион Шида Картли) во время исполнения своих обязанностей.
По информации Первого канала, напавший на полицейского уже задержан, а пострадавшего доставили в клинику.
Расследование ведется по статье "нападение на полицейского при исполнении служебных обязанностей", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 11 лет.
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