Пожар в гостинице на курорте Уреки привел к эвакуации туристов

Огонь появился на чердаке трехэтажного здания гостиницы, а после распространился на все этажи, в тушении принимают участие 10 экипажей

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. В одной из гостиниц в селе Уреки начался пожар, из-за которого пришлось эвакуировать постояльцев.

По данным местных СМИ, сначала огонь появился на чердаке трехэтажного здания гостиницы, а после распространился на все этажи.

Пожарные сразу эвакуировали постояльцев, а после локализовали огонь.

На месте продолжает работать 10 экипажей.

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