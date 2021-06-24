Пожар в гостинице на курорте Уреки привел к эвакуации туристов

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Огонь появился на чердаке трехэтажного здания гостиницы, а после распространился на все этажи, в тушении принимают участие 10 экипажей
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. В одной из гостиниц в селе Уреки начался пожар, из-за которого пришлось эвакуировать постояльцев.
По данным местных СМИ, сначала огонь появился на чердаке трехэтажного здания гостиницы, а после распространился на все этажи.
Пожарные сразу эвакуировали постояльцев, а после локализовали огонь.
На месте продолжает работать 10 экипажей.
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