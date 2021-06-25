На востоке Грузии задержан обвиняемый в нападении на полицейского

За нападение на полицейского Уголовный кодекс Грузии предусматривает достаточно суровое наказание – от четырех до семи лет

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Молодой человек, обвиняемый в нападении на полицейского в городе Гори (регион Шида Картли), задержан, сообщает МВД Грузии.

По информации ведомства, обвиняемому 21 год. Он напал на полицейского, когда тот исполнял свои служебные обязанности на улице Сталина в Гори.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти, либо на публичное учреждение", что наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.