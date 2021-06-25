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Арестованный в наручниках

На востоке Грузии задержан обвиняемый в нападении на полицейского

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1501)
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Sputnik Грузия
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За нападение на полицейского Уголовный кодекс Грузии предусматривает достаточно суровое наказание – от четырех до семи лет

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Молодой человек, обвиняемый в нападении на полицейского в городе Гори (регион Шида Картли), задержан, сообщает МВД Грузии.

По информации ведомства, обвиняемому 21 год. Он напал на полицейского, когда тот исполнял свои служебные обязанности на улице Сталина в Гори.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти, либо на публичное учреждение", что наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет. 

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Темы:
Преступность в Грузии (1501)
Теги:
МВД Грузии, преступность, Грузия

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