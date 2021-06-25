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Домашнее насилие

Отец и сын изнасиловали восьмилетнюю девочку на западе Грузии – МВД

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Темы:
Преступность в Грузии (1501)
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По данным следствия, мужчины 65 и 35 лет изнасиловали несовершеннолетнюю жительницу региона Самегрело

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Полиция задержала двух мужчин в регионе Самегрело по обвинению в изнасиловании, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

По данным СМИ, дело касается изнасилования восьмилетней девочки отцом и сыном 65 и 36 лет. Девочка переведена на экспертизу.

"По делу назначены соответствующие экспертизы, ведутся следственные мероприятия", – сказала представительница пресс-службы МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье "изнасилование", наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или бессрочным заключением. 

Другие детали дела пока не распространяются.

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Темы:
Преступность в Грузии (1501)

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