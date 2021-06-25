На западе Грузии сельчане подожгли дом насильников

Односельчане, не дожидаясь суда, сами вынесли приговор отцу и сыну, обвиняемым в изнасиловании восьмилетней девочке. На месте их дома теперь пепелище

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Местные жители подожгли дом отца и сына, обвиняемых в изнасиловании восьмилетней девочки, сообщает телеканал "Рустави 2".

По информации телеканала, несмотря на то, что дом задержанных охраняла полиция, местным жителям удалось проникнуть в дом и поджечь его.

Полиция задержала отца и сына в одном из сел региона Самегрело. Мужчинам 65 и 35 лет. По данным СМИ, дело касается изнасилования восьмилетней девочки, которая жила по соседству.

Уголовное дело возбуждено по статье "изнасилование" и наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или бессрочным заключением.

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