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Граница Грузии и Турции. ТПП Сарпи. Грузовые трейлеры и фуры везут грузы к границе

Что мы едим: десятки тонн мяса и помидоров изъяли в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Что мы едим? (48)
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Sputnik Грузия
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Компании-производителю было приостановлено право импорта товаров в Грузию сроком на один год, а продукция была переработана

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Сотрудники Таможенного департамента Службы доходов Минфина Грузии обнаружили вредные организмы в разных грузах на грузино-турецкой границе и в порту Поти, говорится в сообщении ведомства.

В ходе фитосанитарной проверки, специалисты обнаружили карантинные вредные организмы в двух тоннах помидоров, которые завезли из Турции через пропускной пункт "Сарпи".

Согласно постановлению правительства Грузии, указанный груз был уничтожен.

Кроме того, в порту Поти, в ходе ветеринарной проверки, в 82,5 тонны замороженного мяса курицы обнаружили опасные для здоровья человека вредные организмы.

По приказу Национального агентства продовольствия, компании-производителю было приостановлено право импорта товаров в Грузию сроком на один год, а продукция была переработана.

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Темы:
Что мы едим? (48)
Теги:
Национальное агентство продовольствия Грузии, Грузия

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