Что мы едим: десятки тонн мяса и помидоров изъяли в Грузии

Компании-производителю было приостановлено право импорта товаров в Грузию сроком на один год, а продукция была переработана

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Сотрудники Таможенного департамента Службы доходов Минфина Грузии обнаружили вредные организмы в разных грузах на грузино-турецкой границе и в порту Поти, говорится в сообщении ведомства.

В ходе фитосанитарной проверки, специалисты обнаружили карантинные вредные организмы в двух тоннах помидоров, которые завезли из Турции через пропускной пункт "Сарпи".

Согласно постановлению правительства Грузии, указанный груз был уничтожен.

Кроме того, в порту Поти, в ходе ветеринарной проверки, в 82,5 тонны замороженного мяса курицы обнаружили опасные для здоровья человека вредные организмы.

По приказу Национального агентства продовольствия, компании-производителю было приостановлено право импорта товаров в Грузию сроком на один год, а продукция была переработана.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.