Педофилам предъявили обвинения: прокуратура Грузии будет требовать их ареста

В ходе следствия выяснилось, что жертвами отца и сына была не одна, а две девочки-подростка, запуганные ими вусмерть

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. По факту изнасилования несовершеннолетней в Самегрело (Западная Грузия) Генеральная прокуратура предъявила обвинения двум задержанным, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Одному из задержанным также предъявлено обвинение в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенных с применением насилия в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцати лет.

К уголовной ответственности привлечены отец и сын. Мужчинам 65 и 35 лет.

По данным следствия, с 2020 года до 21 июня 2021 года обвиняемые несколько раз изнасиловали восьмилетнюю девочку, используя ее беспомощное состояние из-за возраста.

Следствие также установило, что 21 января 2018 года один из обвиняемых совершил иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении девятилетней девочки.

Задержанные грозили детям "закопать их", если они кому-то расскажут о произошедшем.

Сообщение о преступление поступило в полицию 23 июня, по факту началось расследование. Полиция задержала обвиняемых в тот же день.

Теперь задержанным грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или бессрочное заключение.

Прокуратура уже обратилась к суду с ходатайством об избрании меры пресечения для обвиняемых. Следствие по делу продолжается.

Между тем, односельчане требуют смертельной казни насильников. Сегодня утром местные жители сожгли их дом, а семью вынудили покинуть село.

Известно, что восьмилетняя жертва жила по соседству с задержанными. Как рассказали члены семьи телеканалу "Рустави 2", обвиняемые систематически приходили к ним в гости и у них были хорошие отношения.

"Этот парень постоянно приходил в наш в дом, этот мужик тоже. Насиловали ребенка, а затем приходили в дом, ели и пили кофе. Ребенок говорит, что когда насиловали, ей угрожали, что там же похоронят, убьют маму, папу, брата… Мы требуем сделать все, чтобы эти люди были наказаны по всей строгости, если существует смертная казнь, то пусть их казнят", - сказал член семьи несовершеннолетней.

По рассказам близких, мать заметила травмы на теле ребенка, когда купала ее, и та рассказала ей все.

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