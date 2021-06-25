18:47 25 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7591
  • 100 RUB4.3535
  • USD3.1470
Поиск
Здание полиции в Карели - регион Шида Картли

По подозрению в педофилии в Кутаиси задержан 65-летний мужчина

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1503)
12 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/19/252127227.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210625/252127293/Po-podozreniyu-v-pedofilii-v-Kutaisi-zaderzhan-65-letniy-muzhchina.html

По факту возбуждено уголовное дело, начато следствие, если подозрения подтвердятся, мужчине грозит от одиннадцати до пятнадцати лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. По обвинению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего подростка в городе Кутаиси (регион Имерети) задержан мужчина 65 лет, сообщает Первый канал.

По данным СМИ, речь идет о шестилетнем ребенке. Мужчину, который приставал к девочке, задержали в Автозаводском поселке.

По факту возбудило уголовное дело по статье - "иные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего", наказывается лишением свободы на срок от одиннадцати до пятнадцати лет. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Преступность в Грузии (1503)
Теги:
Ребенок, преступность, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Картонный вырез Бритни Спирс в натуральную величину, на котором фанаты и сторонники собираются у здания окружного суда в Лос-Анджелесе, Калифорния
"Я хочу вернуть себе свою жизнь" - Бритни Спирс о судебных тяжбах с отцом
Суд по делу блогера Тихановского проходит в Гомеле
Суд по делу блогера Тихановского прошел в Гомеле
Грузинская экономика встает на ноги? Новая статистика
Экономика Грузии встает на ноги? Новая статистика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться