По подозрению в педофилии в Кутаиси задержан 65-летний мужчина

По факту возбуждено уголовное дело, начато следствие, если подозрения подтвердятся, мужчине грозит от одиннадцати до пятнадцати лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. По обвинению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего подростка в городе Кутаиси (регион Имерети) задержан мужчина 65 лет, сообщает Первый канал.

По данным СМИ, речь идет о шестилетнем ребенке. Мужчину, который приставал к девочке, задержали в Автозаводском поселке.

По факту возбудило уголовное дело по статье - "иные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего", наказывается лишением свободы на срок от одиннадцати до пятнадцати лет.

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