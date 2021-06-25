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Патрульная полиция - рация и наручники

Разборка в приморском поселке Уреки - задержаны 13 человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1504)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210625/252127596/Razborka-v-primorskom-poselke-Ureki---zaderzhany-13-chelovek.html

Беспорядки у отделения полиции в поселке начались после того, как правоохранители задержали за хулиганство 33-летнего мужчину

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. За нападение на полицейских в курортном поселке Уреки (регион Гурия) задержаны 13 человек, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.

По данным следствия, 24 июня текущего года в поселке Уреки сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Он был доставлен в отделение полиции поселка.

Арестованный в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
На востоке Грузии задержан обвиняемый в нападении на полицейского

В скором времени после этого у здания полиции собралось около 20 человек, которые, пытаясь защитить задержанного товарища, напали на сотрудников полиции и нанесли им словесные и физические оскорбления.

Полиция задержала 13 наиболее активных хулиганов.

Уголовное дело возбуждено по статье - "нападения на полицейского", что наказывается лишением свободы сроком от четырех до семи лет. 

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Темы:
Преступность в Грузии (1504)
Теги:
МВД Грузии, преступность, Грузия

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