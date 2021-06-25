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Массовое отравление на западе Грузии: в больницу попали более 50 человек

© photo: Sputnik / Miho Neiman
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2596)
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Сотрудники швейного предприятия, которые, предположительно, отравились едой на обеде, доставлены в больницу

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Более 50 человек отравились на швейной фабрике "Аджара текстиль" (Ajara Textile) в портовом городе Поти (регион Самегрело).

По информации телеканала Rustavi2, отравленные сотрудники предприятия доставлены в больницу. Они, предположительно, отравились пищей. Персонал фабрики кормят раз в день.

Столовая
© photo: Sputnik / Vsevolod Tarasevich
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Компания "Аджара текстиль" функционирует на грузинском рынке с 2008 года и уже владеет предприятиями в Батуми, Поти и Рустави, на которых работают более шести тысяч человек.

По словам представителя компания, уже начато расследование причин инцидента. В больнице на данный момент остается 17 человек. 

"Аджара текстиль" сотрудничает со многими международными компаниями, в том числе такими известными брендами, как Nike, Adidas, Puma, Lotto, Erima.

В начале мая случай массового отравления зафиксировался на швейной фабрике в Хелвачаури (АР Аджария). С симптомами интоксикации тогда в больницу попали 65 человек.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2596)
Теги:
Отравление, Грузия

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