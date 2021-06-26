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Руставская тюрьма

Жуткая история изнасилования ребенка в Грузии: педофилов отправили в тюрьму до приговора

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210626/252135610/Zhutkaya-istoriya-iznasilovaniya-rebenka-v-Gruzii-pedofilov-otpravili-v-tyurmu-do-prigovora.html

Следствие выяснило, что они в течение двух лет несколько раз изнасиловали девочку, а один из обвиняех развращал еще и другую, девятилетнюю девочку

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Сенакский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения для двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании восьмилетней девочки в одном из сел Мартвильского района в регионе Самегрело – Земо Сванети, сообщает Первый канал.

На западе Грузии сожгли дом насильников - видео
video : Sputnik / Stringer
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Обвиняемые – 65 летний мужчина и его 35 летний сын – не признают свою вину и хранят молчание, на суде их интересы защищали сразу три адвоката.

Судья полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры о помещении обвиняемых в педофилии в заключение до приговора, хотя сторона защиты просила их отпустить под залог.

Жуткая история

О задержании отца и сына стало известно в пятницу. В полицию обратилась сама мать ребенка, когда увидела синяки и ссадины у дочери, а та ей рассказала о происшедшем.

Полиция задержала обвиняемых. Как оказалось, это были соседи жертвы. Следствие выяснило, что они в течение двух лет несколько раз изнасиловали девочку.

Кроме того, следствие выяснило, что один из обвиняемых в 2018 году домогался и развращал другую девятилетнюю девочку.

Здание главной прокуратуры Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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При этом преступники говорили жертвам, что убьют их семьи, если те расскажут о их действиях кому-то.

Теперь им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение в случае подтверждения вины. Между тем, односельчане уже сожгли дом обвиняемых и говорят, что убьют и их, если те выйдут на свободу.

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