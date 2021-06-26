Пожар бушует в районе Санзона в Тбилиси

Официально о причинах пожара не сообщается, однако очевидцы предполагают, что пожар вызвала человеческая неосторожность

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. В районе Санзона в Тбилиси бушует пожар – горит трава, сообщает телеканал Formula TV.

Пожарным уже удалось локализовать огонь, и теперь они ведут работы по ликвидации огня.

Официально о причинах пожара не сообщается, однако очевидцы предполагают, что пожар вызвала человеческая неосторожность.

В последнюю неделю в Тбилиси очень жарко. Столбик термометра на солнце поднимается выше 40 градусов, что увеличивает возможность возгорания травы от незатушенной сигареты или оставленного после пикника костра.

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