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Пожарные спасатели на месте ЧП

Пожар бушует в районе Санзона в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210626/252135987/V-rayone-Sanzona-v-Tbilisi-bushuet-pozhar.html

Официально о причинах пожара не сообщается, однако очевидцы предполагают, что пожар вызвала человеческая неосторожность

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. В районе Санзона в Тбилиси бушует пожар – горит трава, сообщает телеканал Formula TV.

Пожарным уже удалось локализовать огонь, и теперь они ведут работы по ликвидации огня.

Официально о причинах пожара не сообщается, однако очевидцы предполагают, что пожар вызвала человеческая неосторожность.

В последнюю неделю в Тбилиси очень жарко. Столбик термометра на солнце поднимается выше 40 градусов, что увеличивает возможность возгорания травы от незатушенной сигареты или оставленного после пикника костра.

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Теги:
Тбилиси, Пожар

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