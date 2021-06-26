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Камера в тюрьме. Архивное фото

Грузинский криминальный авторитет будет ждать приговора за решеткой: детали дела

© photo: AFP 2020 / Mike LEYRAL
Происшествия
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Sputnik Грузия
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На суде обвиняемый полностью отрицал свою вину, однако прокурор по делу уверила журналистов, что улик против него более чем достаточно

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал предварительное заключение в качестве меры пресечения обвиняемому в организации убийства двух человек в Тбилиси криминальному авторитету Вато Кипиани, сообщает телеканал Imedi.

Арестованный в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Криминальному авторитету Вато Кипиани предъявили обвинение в Грузии

Кипиани был задержан в пятницу в Тбилисском международном аэропорту. По версии следствия, он организовал убийство двух братьев, связанных с криминальным миром, которое грузинским властям удалось предотвратить.

На суде Кипиани полностью отрицал свою вину, однако прокурор по делу Майя Силагадзе уверила журналистов, что улик против Кипиани более чем достаточно.

"Сторона обвинения в суде представила множество улик, которые подтверждают совершение преступления обвиняемым. У нас есть протоколы опросов свидетелей, информация, полученная в результате тайных следственных действий, а также информация из Украины", - сказала Силагадзе.

По ее словам, вина также подтверждается результатами экспертиз.

Детали обвинения

О пресечении заказного убийства братьев Георгия и Давида Пеикришвили, связанных с криминальным миром СГБ Грузии сообщило в январе 2020 года.

По данным следствия, заказное убийство запланировали на Украине, предположительно, по заданию нескольких криминальных авторитетов.

Спецоперацию по задержанию преступников проводили одновременно в Тбилиси, Батуми и в Харькове. Были задержаны шесть граждан Грузии и один гражданин Украины.

Тбилисский городской суд. У входа в здание во время судебного процесса над задержанными
© Sputnik / Alex Shlamov
Обвиняемые в подготовке убийства братьев Пеикришвили будут ждать приговора в тюрьме

По информации следствия, гражданина Украины прислали в Тбилиси для изучения ситуации и планирования убийства. В этом ему помогали шестеро граждан Грузии.

В Тбилиси у иностранца состоялось несколько встреч с двумя членами преступной группировки – гражданами Грузии. Один из них предоставил информацию о братьях, на которых готовилось покушение, о членах их семей, несовершеннолетних детях, близких, расположении домов и часто посещаемых общественных местах.

Для выполнения заказа гражданину Украины передали пистолет, автоматы с патронами и дополнительными обоймами, а также четыре тысячи долларов на расходы для планирования и подготовки нападения.

Одной из форм покушения рассматривался взрыв автомобиля, в связи с чем киллеру передали необходимое для дистанционного взрыва автомобиля устройство и один килограмм тротила.

На момент сообщения удалось задержать "киллера" в Харькове и его помощников в Тбилиси и Батуми. Вина всех задержанных в Грузии уже доказана, и они отбывают заключение в тюрьмах.

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