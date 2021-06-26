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Скорая помощь 112 едет по центру столицы Грузии

ДТП на востоке Грузии унесло жизнь одного человека

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
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По данным СМИ, мотоцикл врезался в автомобиль, и столкновение было настолько сильным, что скончалась женщина, сидящая на заднем сидении легковушки

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Один человек погиб и двое оказались в клинике в результате аварии в районе Сагареджо в регионе Кахети, сообщает телеканал Imedi.

По данным телеканала, у села Чаилури мотоцикл врезался в автомобиль. Столкновение было настолько сильным, что скончалась женщина, сидящая на заднем сидении автомобиля. Получил повреждения и другой пассажир автомобиля.

Что касается мотоциклиста, то он был в срочном порядке доставлен в клинику с многочисленными повреждениями.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Детали случившегося установит экспертиза.

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