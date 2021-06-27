ДТП в Тбилиси - один человек погиб

Автомобиль поздно ночью врезался в фонарный столб возле заправочной станции, один человек погиб на месте

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на аллее Агмашенебели в Тбилиси поздно ночью.

МВД Грузии начало расследование по статье - "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой гибель человека".

По словам очевидцев, автомобиль врезался в фонарный столб возле заправочной станции. Пострадавшие были доставлены в больницу.

На месте всю ночь работали бригады патрульной полиции.

В авариях на дорогах Грузии только за первые три месяца 2021 года погибли 94 и пострадали 1,6 тысячи человек. В 539 авариях в Тбилиси погибли 13 человек и пострадали 645.

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