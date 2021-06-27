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На западе Грузии в Мартвили сельчане сожгли дом насильников

Семья изнасилованной девочки требует прекратить расследование поджога дома задержанных

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Преступность в Грузии (1505)
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Накануне Сенакский районный суд Грузии избрал заключение в качестве меры пресечения для обоих обвиняемых

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Члены семьи и родственники 8-летней девочки, которая была изнасилована, предположительно, двумя соседями - отцом и сыном, требуют от властей Грузии остановить расследование по факту поджога дома задержанных.

Полиция задержала отца и сына в одном из сел Мартвильского муниципалитета региона Самегрело. Мужчинам 65 и 35 лет. О задержании стало известно в пятницу, 25 июня. В полицию обратилась мать ребенка, когда увидела синяки и ссадины у дочери, а та ей рассказала о происшедшем.

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По версии прокуратуры, задержанные в течение двух лет несколько раз изнасиловали девочку. Кроме того, следствие выяснило, что один из обвиняемых в 2018 году домогался и развращал другую девятилетнюю девочку.

Уголовное дело возбуждено по статье "изнасилование" и наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или бессрочным заключением.

В тот же день местные жители подожгли дом обвиняемых в преступлении.

"Расследование поджога дома должно быть прекращено. Это был протест жителей деревни, друзей, родственников, членов семьи. Я прошу судью, прокурора, полицию и всех остальных приговорить виновных к пожизненному заключению", - сказал отец жертвы журналистам.

В противном случае, местные жители обещают начать масштабные акции протеста.

Накануне Сенакский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения для обоих обвиняемых.

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Темы:
Преступность в Грузии (1505)

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