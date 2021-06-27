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Итальянская полиция патрулирует улицы

Пропавшего в Италии гражданина Грузии нашли в одной из клиник

© AP Photo / Luca Bruno
Происшествия
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Гражданин Грузии, который покинул приют для беженцев и пропал 20 июня, приехал в Италию два месяца назад

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Пропавшего в итальянском городе Лечче 42-летнего жителя Лагодехи (Кахети) Темура Мосашвили обнаружили в одной из клиник.

Как рассказала в эфире радио Hereti сестра пропавшего, брат связался с семьей через других эмигрантов из Грузии.

Итальянская полиция патрулирует улицы
© AP Photo / Luca Bruno
В итальянском городе Лечче уже неделю ищут грузина

"Мой брат связался с нами с помощью других эмигрантов и сказал, что у него проблемы со здоровьем. Он говорит, что вернется в Грузию, как только сможет. Подробности мы узнаем чуть позже", - сказала сестра Темура Мосашвили.

Гражданина Грузии, который около двух месяцев назад выехал в Италию, искали более недели. Он покинул приют для беженцев 20 июня, и с тех пор о нем не было сведений.

Как рассказала СМИ мать мужчины после его исчезновения, в последнее время у него были проблемы со здоровьем, его даже госпитализировали, хотя на следующий день пациент ушел из больницы.

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Теги:
Грузия, Италия

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