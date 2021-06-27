Задержанные за нападение на полицейских в Грузии будут ждать суда в тюрьме

У здания полиции собралось около 20 человек, которые требовали освободить ранее задержанного товарища, затем протестующие нанесли словесные и физические оскорбления полицейским

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Озургетский районный суд избрал для всех тринадцати подсудимых, арестованных по обвинению в нападении на сотрудников полиции в курортном поселке Уреки (Гурия) на западе Грузии, предварительное заключение.

Тем самым судья Ия Барамидзе полностью удовлетворила ходатайство прокуратуры.

В то же время родственники задержанных собрались перед зданием полиции, где протестуют против задержания обвиняемых и требуют их освобождения. На несколько минут протестующим удалось перекрыть центральную автомагистраль, связывающую Батуми и Тбилиси. Но полиция быстро восстановила движение.

По данным следствия, 24 июня в поселке Уреки сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Он был доставлен в отделение полиции поселка.

В скором времени после этого у здания полиции собралось около 20 человек, которые, пытаясь защитить задержанного товарища, напали на сотрудников полиции и нанесли им словесные и физические оскорбления.

Полиция задержала 13 наиболее активных хулиганов.

Уголовное дело возбуждено по статье - "нападение на полицейского", что наказывается лишением свободы сроком от четырех до семи лет.

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