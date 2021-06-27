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Скорая помощь 112 на улицах Батуми, Аджария

ДТП в горном районе Аджарии - водитель погиб на месте

© Sputnik / Seyran Baroyan
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2600)
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Автомобиль, в котором находился только водитель, упал в овраг на авто дороге в высокогорной Аджарии

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб на месте в результате автоаварии в высокогорном селе Хуло, Аджария.

Как сообщили Sputnik Грузия в МВД страны, следствие ведется по статье УК Грузии "нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой гибель человека".

Скорая медицинская помощь 112
© Sputnik / STRINGER
ДТП в Тбилиси - один человек погиб

По словам очевидцев, инцидент произошел под вечер. Автомобиль, в котором находился только водитель, упал в овраг.

В авариях на дорогах Грузии только за первые три месяца 2021 года погибли 94 и пострадали 1,6 тысячи человек.

В 539 авариях в Тбилиси погибли 13 человек и пострадали 645.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2600)
Теги:
ДТП, Аджария, Грузия

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