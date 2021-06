Незаконная добыча полезных ископаемых пресечена в Аджарии

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сотрудники Департамента экологического надзора выявили четыре факта незаконной добычи полезных ископаемых в Аджарии, говорится в сообщении ведомства.

По данным департамента, сотрудники регионального отделения Аджарии и Гурии выявили два нарушения в Батуми и по одному в муниципалитетах Хелвачаури и Кеда.