Незаконная добыча полезных ископаемых пресечена в Аджарии

Батумцы с помощью экскаватора незаконно добыли в реке Чорохи почти 42 кубометра инертных материалов

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сотрудники Департамента экологического надзора выявили четыре факта незаконной добычи полезных ископаемых в Аджарии, говорится в сообщении ведомства.

По данным департамента, сотрудники регионального отделения Аджарии и Гурии выявили два нарушения в Батуми и по одному в муниципалитетах Хелвачаури и Кеда.

Так, в Батуми у реки Чорохи горожане с помощью экскаватора незаконно добывали песок и гравий. Всего было добыто 42 кубометра инертных материалов.

В селе Чарнали Хелвачаурского муниципалитета у реки Чорохи гражданин с экскаватором незаконно добыл два кубометра песка и гравия.

Сотрудники департамента составили протоколы об административных правонарушениях.

А вот в селе Дологани муниципалитета Кеда нарушитель незаконно добыл андезито-базальт и другие строительные материалы. В результате незаконной добычи полезных ископаемых и строительных материалов ущерб окружающей среде составил 21 151 лари (более 6 740 долларов).

Так как это нарушение содержит признаки уголовного преступления, материалы дела будут отправлены в соответствующие органы для дальнейшего рассмотрения.

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