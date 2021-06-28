Родственники 13 задержанных жителей Уреки требуют смягчить им обвинение

Задержанных обвиняют в нападении на полицейских, а это грозит им серьезным сроком - от семи до одиннадцати лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Члены семей и родственники 13 человек, задержанных за нападение на полицейских в приморском поселке Уреки, собрались у полицейского участка на мирную акцию протеста, сообщает телекомпания "Рустави 2".

Собравшиеся требуют переквалифицировать статью и смягчить обвинение задержанным.

24 июня после пожара в одной из гостиниц в поселке Уреки сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Он был доставлен в полицейское отделение.

В скором времени после этого у здания полиции собралось около 20 человек, которые, пытаясь защитить задержанного, напали на сотрудников полиции и нанесли им словесные и физические оскорбления.

Полиция задержала 13 наиболее активных правонарушителей. Накануне в Озургети состоялся суд, который избрал всем в виде предварительной меры пресечения заключение под стражу. Они обвиняются в нападении на полицейского, что наказывается лишением свободы сроком от семи до одиннадцати лет.

По словам протестующих, если их требования не будут выполнены, они обещают продолжить перманентные акции и прибегнуть к другим законным формам протеста.

Они также хотят, чтобы уголовное дело обвиняемых изучили правозащитники, которые, как считают родные задержанных, выявят многочисленные нарушения.

На акции мобилизованы сотрудники полиции.

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