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Здание полиции в Карели - регион Шида Картли

Родственники 13 задержанных жителей Уреки требуют смягчить им обвинение

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210628/252152602/Rodstvenniki-13-zaderzhannykh-zhiteley-Ureki-trebuyut-smyagchit-im-obvinenie.html

Задержанных обвиняют в нападении на полицейских, а это грозит им серьезным сроком - от семи до одиннадцати лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Члены семей и родственники 13 человек, задержанных за нападение на полицейских в приморском поселке Уреки, собрались у полицейского участка на мирную акцию протеста, сообщает телекомпания "Рустави 2".

Собравшиеся требуют переквалифицировать статью и смягчить обвинение задержанным.

Машина патрульной полиции в Аджарии
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Разборка в приморском поселке Уреки - задержаны 13 человек

24 июня после пожара в одной из гостиниц в поселке Уреки сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Он был доставлен в полицейское отделение.

В скором времени после этого у здания полиции собралось около 20 человек, которые, пытаясь защитить задержанного, напали на сотрудников полиции и нанесли им словесные и физические оскорбления.

Полиция задержала 13 наиболее активных правонарушителей. Накануне в Озургети состоялся суд, который избрал всем в виде предварительной меры пресечения заключение под стражу. Они обвиняются в нападении на полицейского, что наказывается лишением свободы сроком от семи до одиннадцати лет.

По словам протестующих, если их требования не будут выполнены, они обещают продолжить перманентные акции и прибегнуть к другим законным формам протеста.

Они также хотят, чтобы уголовное дело обвиняемых изучили правозащитники, которые, как считают родные задержанных, выявят многочисленные нарушения.

На акции мобилизованы сотрудники полиции. 

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Теги:
Нападение, полиция, Грузия

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