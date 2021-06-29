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Арестованный в наручниках

Убийство в Гори раскрыто, подозреваемый задержан

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1506)
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Ответ перед законом будет держать 37-летний криминальный авторитет, которому помимо обвинения в нанесении тяжкого вреда здоровью, приведшего к смерти человека, будет предъявлено и обвинение в хранении и потреблении наркотиков

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Полиция Шида Картли раскрыла убийство, совершенное в Гори в начале июня, задержан 37-летний местный житель, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По информации грузинских СМИ, в убийстве подозревается криминальный авторитет Шалва Гулиашвили по кличке "Семсота".

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Убийство на востоке Грузии – полиция задержала одного из подозреваемых

Мужчину обвиняют в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего гибель человека".

Максимальное наказание за преступление от четырех до семи лет лишения свободы.

Следствие установило, что обвиняемый 3 июня в Гори ранил из огнестрельного оружия 42-летнего З.Р. и скрылся с места преступления. Раненый скончался вскоре после того, как был доставлен в клинику.

При задержании во время личного обыска у обвиняемого был изъят порошок белого цвета и пять таблеток, предположительно, содержащих наркотическое вещество, что усугубит его вину. За наркотики ему грозит до шести лет тюрьмы. 

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Темы:
Преступность в Грузии (1506)
Теги:
Убийство, Гори, Грузия

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