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Полка с медикаментами в аптеке

В одной из тбилисских аптек нелегально торговали психотропными препаратами

© Sputnik / STRINGER
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210629/252161737/V-odnoy-iz-tbilisskikh-aptek-nelegalno-torgovali-psikhotropnymi-preparatami.html

Владельцы фармацевтического учреждения могут понести уголовную ответственность

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Специалисты Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии при проверке одной из аптек в Тбилиси обнаружили тайник с большим количеством психотропных препаратов, говорится в сообщении на странице Агентства.

Аптека
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Тбилиси в одной из аптек нашли большое количество психотропных препаратов

По данным Минздрава, аптека вела незаконную фармацевтическую деятельность и упомянутые психотропные вещества были получены учреждением нелегально.

В итоге специалисты опечатали и изъяли 1 489 единиц фармацевтической продукции, относящейся к первой группе лекарственных средств, которые выписываются строго по рецепту и в конкретной дозировке.

Протокол об административном правонарушении направлен в суд для дальнейшего рассмотрения.

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