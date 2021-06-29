В одной из тбилисских аптек нелегально торговали психотропными препаратами

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Специалисты Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии при проверке одной из аптек в Тбилиси обнаружили тайник с большим количеством психотропных препаратов, говорится в сообщении на странице Агентства.

По данным Минздрава, аптека вела незаконную фармацевтическую деятельность и упомянутые психотропные вещества были получены учреждением нелегально.

В итоге специалисты опечатали и изъяли 1 489 единиц фармацевтической продукции, относящейся к первой группе лекарственных средств, которые выписываются строго по рецепту и в конкретной дозировке.

Протокол об административном правонарушении направлен в суд для дальнейшего рассмотрения.

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