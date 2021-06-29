Обвиняемый в изнасиловании 65-летней женщины с ОВЗ получил 11 лет тюрьмы

В одном из сел Абашского района (регион Самегрело) 40-летний мужчина изнасиловал свою 65-летнюю беспомощную односельчанку из ненависти

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Сенакский районный суд признал мужчину виновным в изнасиловании женщины с ОВЗ и приговорил его к 11 годам лишения свободы, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.

На суде стороне обвинения удалось доказать, что 11 марта 2021 года 40-летний мужчина в одном из сел Абашского района (регион Самегрело-Земо Сванети) изнасиловал свою 65-летнюю беспомощную односельчанку из-за ненависти.

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Подозреваемого задержали в тот же день, и он ждал приговора в тюрьме.

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